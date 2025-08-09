Captan pelea entre alumnos de la Preparatoria 9

Los hechos se registraron en un parque ubicado cerca de las instalaciones del plantel educativo, en la colonia Mitras Norte, en Monterrey

A tan solo cuatro días del regreso a clases estudiantes de la Preparatoria No. 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León protagonizaron una riña en un parque cerca de las instalaciones del plantel.

A través de las redes sociales se puede observar como dos jóvenes se enfrentan a golpes frente a varios alumnos.

Los hechos ocurrieron en el parque ubicado en las calles Jardín de Tullerias y Jardín de los Olivos, en la colonia Mitras Norte, en Monterrey.

Vecinos aseguran que esta problemática es constante al arranque de cada ciclo escolar y temen pueda desencadenar en alguna tragedia.

Además se mostraron preocupados por la ola de robos en la zona a tiendas comerciales y asaltos a los estudiantes a la hora de entrada y salida.

Aunado a esto, existe el colapso que trastoca la vialidad entre las calles de la colonia como Cd. del Maíz, Cd. Limón, Tuxpan, Comitán y Tonalá.

También padres de familia hicieron un llamado a las autoridades de la máxima casa de estudios a reforzar la seguridad en el área de la Preparatoria y a las autoridades de Monterrey para que patrullen y den vigilancia en las calles.