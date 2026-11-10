Captan pelea en Prepa 22; varios golpean a un estudiante

La riña ocurrió afuera del plantel de la UANL, en Guadalupe; los involucrados huyeron antes de que llegaran las autoridades policiacas

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Un estudiante fue golpeado por varios de sus compañeros durante una riña registrada al exterior de la Preparatoria 22 de la UANL, en la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe.

La agresión fue captada en video y denunciada por ciudadanos, quienes señalaron que ocurrió este lunes, alrededor de las 11:10 de la mañana, durante la salida del turno matutino.

En las imágenes se observa a un grupo de alumnos formando un círculo alrededor de dos estudiantes, mientras uno de ellos golpea al otro.

Sin embargo, la situación se salió de control cuando más jóvenes intervinieron y se sumaron a la agresión, golpeando y pateando al estudiante que era atacado desde el inicio.

De acuerdo con el reporte ciudadano, elementos policiacos arribaron al lugar, pero los involucrados corrieron y se dispersaron, por lo que no se reportaron detenciones.

Los hechos fueron denunciados como un presunto caso de bullying, por lo que se espera que las autoridades educativas investiguen lo sucedido.