Captan pelea de estudiantes de la secundaria 62 en Monterrey

Una pelea registrada en el exterior de la Secundaria No. 62 Maestro Altamirano, ubicada en la colonia Cerro de la Campana, al sur de Monterrey, generó alarma entre padres de familia, quienes denunciaron la falta de presencia policial en la zona.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Nazas y Santos Cantú Salinas, donde, de acuerdo con testimonios, habitualmente suele haber elementos de Tránsito o una patrulla realizando labores de vigilancia; sin embargo, en esta ocasión no se observó presencia de autoridades al momento del incidente.

Denuncian problemas constantes de bullying y violencia

Padres de familia señalaron que la secundaria enfrenta problemas constantes de bullying y conductas violentas entre alumnos, lo que ha derivado en peleas frecuentes tanto dentro como fuera del plantel.

Indicaron además que, presuntamente, el plantel recibe a estudiantes reubicados de otras escuelas por problemas de conducta, situación que aseguran ha incrementado los conflictos.

Señalan falta de atención de autoridades escolares

Asimismo, algunos padres manifestaron su inconformidad con la actuación de la subdirectora, identificada como Eunice, y la directora, Alma, al considerar que minimizan o justifican conductas de acoso escolar y desmanes, lo que ha provocado un clima de tensión constante.

Ante estos hechos, padres de familia hicieron un llamado a las autoridades educativas y de seguridad para reforzar la vigilancia en los horarios de entrada y salida, así como para atender de manera puntual los casos de violencia entre adolescentes, con el fin de prevenir situaciones de mayor riesgo.