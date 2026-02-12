Captan pelea de estudiantes afuera de escuela en Santa Catarina

La riña se desarrolló en la calle, con vehículos pasando cerca, lo que representó un riesgo para las estudiantes. Ninguno de los compañeros intentó separarlas

Una vez más, estudiantes fueron captadas protagonizando una riña a las afueras de un plantel educativo en el municipio de Santa Catarina, mientras otros alumnos observaron y grabaron el enfrentamiento sin intervenir para detenerlas.

El incidente ocurrió en los alrededores de la Secundaria Técnica No. 53 "Santa Catarina 400", correspondiente al turno matutino.

La pelea fue difundida a través de redes sociales, donde el video comenzó a circular durante las últimas horas.

En las imágenes se aprecia a dos adolescentes discutiendo en plena vía pública. De fondo, se escucha a al menos una persona que las incita a enfrentarse físicamente. Tras un intercambio de palabras, una de las menores cachetea a la otra, lo que desata una pelea a golpes y jalones de cabello.

La riña se desarrolló en medio de la calle, con vehículos transitando cerca, lo que representó un riesgo para las estudiantes. Ninguno de los compañeros intentó separarlas; por el contrario, varios continuaron grabando con sus teléfonos celulares.

Fue una mujer adulta, aparentemente vecina del sector, quien al percatarse de lo ocurrido corrió hacia el lugar y logró intervenir para separarlas.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado si las estudiantes involucradas recibirán alguna sanción conforme al reglamento escolar.

Este caso se suma a otros episodios recientes registrados en el área metropolitana de Monterrey, donde alumnos han sido captados en peleas afuera de planteles educativos, lo que ha reavivado el debate sobre la violencia escolar, el papel de las redes sociales en la difusión de estos hechos y la necesidad de reforzar estrategias de prevención y mediación de conflictos entre adolescentes.