Captan pelea de conductores por invasión de carril en Guadalupe

Una presunta invasión de carril provocó una pelea a golpes entre dos automovilistas sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en Guadalupe.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una discusión entre dos automovilistas terminó en golpes sobre el bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, luego de una presunta invasión de carril.

El momento previo al enfrentamiento habría quedado registrado por uno de los conductores mediante unos lentes inteligentes. En las imágenes se observa cómo ambos vehículos se orillan sobre la vialidad y los conductores comienzan a intercambiar palabras.

De acuerdo con la grabación, uno de los involucrados, quien vestía una camisa negra con lentes y conducía una camioneta gris, descendió de su vehículo y confrontó al otro automovilista, a quien acusó de haber invadido su carril y puesto en riesgo su vida.

La discusión subió de tono hasta llegar a los golpes, pues el conductor de la camioneta presuntamente lanzó varios puñetazos contra el otro hombre. Durante el altercado también se escuchan insultos y una posible amenaza de muerte.

Finalmente, tras la agresión, ambos hombres regresaron a sus respectivos vehículos y se retiraron del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado si alguno de los involucrados presentó una denuncia por estos hechos.