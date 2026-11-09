Captan paso de mariposas monarca en ríos y sectores de Nuevo León

Por: Paola Treviño 08 Noviembre 2026, 21:09 Compartir

Los ejemplares fueron vistos en San Pedro y Topo Chico como parte de la ruta de viaje emprendida hacia los santuarios de Michoacán.

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En su recorrido migratorio hacia los santuarios de Michoacán, las mariposas monarca han comenzado a dejarse ver en distintos puntos de Nuevo León. Uno de los avistamientos fue captado a la altura de la avenida Corregidora, en San Pedro, donde se observó a varios ejemplares sobrevolando el Río Santa Catarina. También en la colonia Topo Chico, vecinos reportaron la presencia de una agrupación de mariposas que se concentró en los árboles de un jardín, formando racimos para descansar. Habitantes señalaron que tenían alrededor de cinco años sin presenciar un espectáculo natural como este. Estos avistamientos forman parte del paso migratorio de la mariposa monarca, que atraviesa distintos puntos del país en busca de condiciones para continuar su viaje hacia el centro de México.