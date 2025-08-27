Captan operando a presuntos montachoques en San Nicolás

Uno de los presuntos monta choques se bajó del vehículo y con un objetó talló la camioneta de la víctima para simular un golpe

Un motociclista grabó a presuntos montachoques después de que intentaron extorsionar a un conductor de la tercera edad en San Nicolás.

Los hechos se registraron sobre la avenida Rómulo Garza y quedaron captados por una cámara de seguridad cercana al lugar.

En las imágenes, la víctima a bordo de una camioneta blanca se detiene, al igual que un vehículo color azul de los presuntos montachoques. De este último se bajó el copiloto y talló la camioneta con un objeto para simular un golpe.

Trascendió que los presuntos extorsionadores le pidieron al hombre 20 mil pesos, pero no lograron su cometido, ya que la víctima les indicó que tenía seguro y finalmente ambos conductores se retiraron.

Sin embargo, un motociclista que se percató de los hechos a la altura de la colonia Constituyentes de Querétaro persiguió a los sospechosos para exhibirlos y alertar a otros conductores.

El vehículo involucrado corresponde a un Kia Río con placas de circulación RMF-629-C. Cuando el motociclista se les emparejó sobre la avenida los acusó de ser montachoques por lo que buscaron perderlo ingresando a calles de la colonia Los Laureles hasta llegar a la avenida Calzada Unión después de varios minutos el video terminó.

Según información del mismo motociclista que fue testigo, ya hay una denuncia ante las autoridades, por lo que se espera que sean detenidos próximamente.

Crédito video: Gabo Noticias