Captan momento en que camioneta se incendia en Montemorelos

06 Febrero 2026

El incendio se registró en Avenida Capitán Alonso de León en su cruce con la Avenida José María Paras, a un lado de Negocios Tacos La Conquista.

Una camioneta estuvo a punto de incendiarse por completo en un cruce de avenidas en Montemorelos. El incendio se registró en Avenida Capitán Alonso de León en su cruce con la Avenida José María Paras, a un lado de Negocios Tacos La Conquista. De manera imprevista empezó a salir fuego del motor; el conductor abrió el cofre y roció un extintor sobre las llamas para controlar el siniestro. El fuego lo lograron controlar entre varias personas que se encontraban en el lugar, pero sí presentó daños el vehículo. La camioneta afectada se trataba de una Frontier de reciente modelo, la que presentó el incendio. Las autoridades policiacas investigarían las causas del incendio en la camioneta.