Captan maltrato a perro al exterior de vivienda en Juárez

Un video muestra el momento de la agresión cometida por un hombre al exterior de lo que se presume es su domicilio, en la colonia Bosques de San Roque

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El momento en el que un hombre maltrata a un perrito fue captado por cámaras de videovigilancia en la colonia Bosques de San Roque, en Juárez.

Las imágenes muestran al agresor llegar hasta lo que se presume es su domicilio.

Al exterior se encuentra el animal, y el hombre lo toma violentamente.

Avanza desde la banqueta hasta la puerta de la vivienda mientras lleva al perrito colgando de una de sus patas.

Una vez en la entrada el sospechoso lo lanza con fuerza al porche, para luego patearlo.

Durante todo el video se alcanzan a escuchar los llantos del animal, desde que es levantado bruscamente hasta que es proyectado contra el suelo.

La grabación causó indignación tras ser compartida en redes sociales.

Por el caso de maltrato vecinos interpusieron una denuncia ante la dirección de Bienestar Animal del municipio de Juárez.

Hasta el mediodía del martes la autoridad no informaba aún sobre acciones emprendidas.