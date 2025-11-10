Captan incendio de un camión de ruta 400 en Santa Catarina

Por: Diana Leyva 09 Noviembre 2025, 15:51 Compartir

Las columnas de humo se elevan por varios metros, mientras que las llamas se propagan por el interior de al menos una unidad

Un camión urbano terminó completamente calcinado la tarde de este domingo mientras se encontraba estacionado en los patios de la empresa Ruta 400, en el municipio de Santa Catarina. Este siniestro inició alrededor de las 15:21 horas, a la altura de la colonia Provivienda Del Poniente 4, donde habitantes alertaron sobre el aparatoso siniestro en la calle San Antonio en su cruce con San Pablo. Usuarios en redes sociales difundieron diversas imágenes en las que se muestra cómo al menos una unidad del transporte público se quemaba con gran rapidez. Las columnas de humo se elevaron por varios metros, mientras que las llamas se intensifican con el paso de los minutos. Se temía que el fuego se propagara hacia las demás unidades. Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. El área quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes. Con información de Esmeralda Valdez