Captan extraña luz vertical en el cielo de General Terán

Desde el cielo de General Terán captaron en video de segundos una luz que llamó la atención de muchos.
La luz estuvo detenida por varios segundos y se estaba ampliando en una sola línea vertical.
Fue sorprendente lo que relataron quienes observaron la luz y la captaron en video.
Esa misma luz vertical se ha observado durante otros meses en una misma dirección y en el cielo.El fenómeno permaneció visible durante varios segundos y fue grabado por testigos, quienes señalaron que una luz similar ha aparecido en otros meses