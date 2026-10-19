Captan extraña luz vertical en el cielo de General Terán

Por: Alejandro García 18 Octubre 2026, 20:18 Compartir

El fenómeno permaneció visible durante varios segundos y fue grabado por testigos, quienes señalaron que una luz similar ha aparecido en otros meses

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Desde el cielo de General Terán captaron en video de segundos una luz que llamó la atención de muchos. La luz estuvo detenida por varios segundos y se estaba ampliando en una sola línea vertical. Fue sorprendente lo que relataron quienes observaron la luz y la captaron en video. Esa misma luz vertical se ha observado durante otros meses en una misma dirección y en el cielo.El fenómeno permaneció visible durante varios segundos y fue grabado por testigos, quienes señalaron que una luz similar ha aparecido en otros meses