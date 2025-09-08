Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Captan en video robo tipo cristalazo en Santa Catarina

Por: INFO 7

07 Septiembre 2025, 19:40

Compartir

El estacionamiento de Maxiasia en Santa Catarina fue escenario de un robo tipo cristalazo, captado en video; el sospechoso manejaba un Jetta rojo

Captan en video robo tipo cristalazo en Santa Catarina

Un robo tipo “cristalazo” se registró en el estacionamiento de Maxiasia, en la colonia Cuauhtémoc sobre Clouthier.

El incidente quedó registrado en video y muestra a un individuo que rompió el vidrio de un vehículo para sustraer pertenencias.

El automóvil utilizado es un Jetta A3 rojo con cofre negro, vidrios polarizados oscuros y una pequeña bandera de México en el frente.

Aunque los objetos robados pueden recuperarse, la tranquilidad y la dignidad perdidas no tienen precio; menciona la afectada.

Comentarios