Captan en video robo tipo cristalazo en Santa Catarina

El estacionamiento de Maxiasia en Santa Catarina fue escenario de un robo tipo cristalazo, captado en video; el sospechoso manejaba un Jetta rojo

Un robo tipo “cristalazo” se registró en el estacionamiento de Maxiasia, en la colonia Cuauhtémoc sobre Clouthier.

El incidente quedó registrado en video y muestra a un individuo que rompió el vidrio de un vehículo para sustraer pertenencias.

El automóvil utilizado es un Jetta A3 rojo con cofre negro, vidrios polarizados oscuros y una pequeña bandera de México en el frente.

Aunque los objetos robados pueden recuperarse, la tranquilidad y la dignidad perdidas no tienen precio; menciona la afectada.