Captan en video asalto a comensales en pizzería en El Carmen

Un hombre armado irrumpió en una pizzería de El Carmen la noche del domingo y asaltó a cuatro comensales en solo 13 segundos, robando sus teléfonos celulares

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Momentos de tensión y miedo vivieron cuatro comensales que se encontraban cenando en una pizzería del municipio de El Carmen, luego de que un hombre armado irrumpiera en el establecimiento para despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con los primeros reportes, el asalto ocurrió durante la noche del domingo 5 de julio en un negocio ubicado sobre la avenida Arco del Triunfo.

El presunto responsable ingresó al establecimiento portando un arma de fuego y, sin importar la presencia de otros clientes y empleados, comenzó a amenazar a las personas para obligarlas a entregar sus objetos de valor.

Las cámaras de videovigilancia captaron toda la secuencia del atraco, en la que se observa al sospechoso, quien vestía gorra negra, playera negra, short negro y tenis negros, acercarse a las mesas mientras apuntaba con el arma hacia los clientes.

De acuerdo con el tiempo registrado en las imágenes, al presunto delincuente le bastaron únicamente 13 segundos para despojar de al menos cuatro teléfonos celulares a los comensales y escapar del lugar, evidenciando la rapidez con la que actuó.

Las víctimas entregaron sus pertenencias sin oponer resistencia para evitar que la situación escalara a una agresión mayor. Tras cometer el robo, el hombre salió de la pizzería y huyó con rumbo desconocido.

El video del asalto comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la inseguridad y pidieron mayor presencia policial en la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Las investigaciones continúan y las grabaciones de las cámaras de seguridad forman parte de las evidencias para identificar y localizar al probable responsable.