Captan dos peleas en secundaria de San Nicolás

La escuela, ubicada en la colonia El Roble, incluso culminó anticipadamente las clases este jueves por una junta para analizar la problemática

Menores de edad enfrascados en violentas riñas se volvieron un problema recurrente en la Secundaria #7 Margarita Maza de Juárez, en el municipio de San Nicolás.

Peleas se repiten a la salida del turno vespertino

Durante la última semana, al menos dos peleas al exterior del plantel se registraron a la hora de la salida del turno vespertino.

Videos captados por los propios alumnos muestran cómo una de las disputas es protagonizada por dos niñas, mientras que en otra son tres varones quienes intercambian golpes.

Los escenarios son una plaza ubicada a un costado del plantel, y la puerta de entrada principal a la secundaria.

Videos exhiben ausencia de intervención

En ambos videos se ve cómo los adolescentes tienen tiempo para atacarse con fuerza sin que intervenga alguna autoridad académica o policial.

La escuela, ubicada en la colonia El Roble, incluso culminó anticipadamente las clases este jueves por una junta para analizar la problemática, según informaron padres de familia.

En las trifulcas participan alumnos de los tres grados, y como consecuencia, la dirección suspende solamente actividades como bailes o eventos extraacadémicos.

Ante el temor de que algún mal golpe pueda resultar en una tragedia, los papás de la secundaria urgieron por la intervención de la Secretaría de Educación.