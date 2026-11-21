Videos muestran los momentos de angustia dentro de la aeronave y su salida de la pista hasta impactarse en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

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Así fueron los gritos de desesperación de los pasajeros y la tripulación de la avioneta que se estrelló en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Apodaca… Lo que parecía ser un despegue más terminó convirtiéndose en momentos de angustia y desesperación.

Desde el interior de la avioneta, uno de los pasajeros grabó los instantes previos al accidente ocurrido durante la tarde del miércoles. En las imágenes se observa cómo la aeronave avanza sobre la pista del Aeropuerto del Norte, sin que aparentemente nada fuera de lo normal ocurriera.

Sin embargo, la avioneta nunca logró despegar ni elevarse, pues con la velocidad que llevaba, salió de la pista derribando la cerca que delimita el aeropuerto.

Segundos después, la situación se convirtió en una emergencia. Los gritos de desesperación de pasajeros y tripulación reflejaron el temor que se vivió dentro de la aeronave.

Desde otro ángulo, un video captado por una cámara de un tráiler muestra cómo la avioneta atraviesa la cerca y sale proyectada hacia los carriles de la carretera, hasta impactarse a un costado de la vía y comenzar a incendiarse.

En la aeronave, una Piper Malibu 46, que presuntamente perdió potencia durante el intento de despegue, viajaban seis personas: dos tripulantes y cuatro pasajeros. De acuerdo con la información preliminar, el destino del vuelo era Cancún.

Pese a lo aparatoso del accidente y al incendio, los seis ocupantes sobrevivieron y únicamente presentaron golpes menores, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Lo ocurrido quedó captado desde dos perspectivas: la de quienes vivieron los momentos de angustia dentro de la avioneta y la de quienes presenciaron desde la carretera cómo terminó fuera de la pista.

El accidente permanece bajo investigación por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que deberá determinar las causas de este percance.