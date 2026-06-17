Captan choque múltiple, Carretera Nuevo Laredo-Monterrey, Apodaca

Por: Patricia Agüero 16 Junio 2026, 06:55 Compartir

Un accidente donde participaron tres vehículos fue captado en video por un conductor cuando circulaba por la Carretera Nuevo Laredo-Monterrey

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Un accidente que involucró a tres vehículos fue captado en video por un automovilista mientras circulaba sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura del Campo Militar, en el municipio de Apodaca. En las imágenes se observa cómo el conductor de un tráiler perteneciente a una empresa de paquetería intentó rebasar por el acotamiento; sin embargo, terminó impactando a otra unidad de carga. Tras el primer choque, el segundo vehículo alcanzado se proyectó contra una tercera unidad, generando un choque en cadena sobre la mencionada vía Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre afectaciones mayores derivadas del percance.