Captan camioneta haciendo ceros dentro de cancha en Montemorelos

Los hechos se registraron en los campos deportivos conocidos como los Pavorreales, un espacio localizado al norponiente de la cabecera municipal.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El conductor de una camioneta puso en riesgo a los asistentes a un campo deportivo en Montemorelos tras ingresar a la cancha y hacer ceros con su vehículo.

Los hechos se registraron en los campos deportivos conocidos como los Pavorreales, un espacio localizado al norponiente de la cabecera municipal.

El vehículo se trataba de una camioneta en color blanca con placa de circulación del Estado de Nuevo León que ingresó al centro de la cancha deportiva de fútbol para posteriormente realizar ceros con su unidad.

Sin medir los riesgos que representa además lo que podría ocasionar, el conductor de la camioneta tras dar varias vueltas en la cancha posteriormente acelera la marcha y se retira del lugar.

Quiénes se encontraban en actividades deportivas en la cancha de fútbol lograron captar em video el momento y tomar las placas de circulación de la camioneta.

El conductor fue retenido por agentes de vialidad y tránsito en la calle Progreso en su cruce con la calle Bustamante en el centro de Montemorelos cuando el conductor se encontraba en un negocio de venta de bebidas.