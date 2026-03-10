Captan caballos sueltos entre autos en el sur de Monterrey

En uno de los momentos captados en video, uno de los animales permaneció detenido en medio de los carriles, provocando que los vehículos lo rodearan

La presencia de dos caballos sueltos en plena vialidad generó sorpresa y momentos de riesgo para automovilistas que circulaban por el sector Contry, al sur de Monterrey.

Caballos deambulan sobre avenida en el sur de Monterrey

El hecho fue difundido a través de redes sociales por la página Vecinos Atentos MTY Sur, donde se compartieron videos de los animales deambulando sobre la Avenida Paseo de la Luz, entre las colonias Contry y Pedregal de la Silla.

Automovilistas tuvieron que esquivar a los animales

De acuerdo con el reporte, los caballos se encontraban pastando sobre la banqueta y en distintos momentos invadían los carriles de circulación, obligando a los conductores a reducir la velocidad y maniobrar para evitarlos.

En uno de los momentos captados en video, uno de los animales permaneció detenido en medio de los carriles, provocando que los vehículos lo rodearan para continuar su trayecto.

Ciudadano aseguró a los caballos para evitar accidentes

Posteriormente, en los comentarios de la publicación, un ciudadano señaló que decidió amarrar a los animales para evitar que siguieran cruzando la avenida y así prevenir un percance vial.