Captan asalto a tienda en Lomas de la Paz en Apodaca

Un asalto a una tienda quedó captado por cámaras de seguridad la noche del miércoles 04 de marzo, luego de que dos hombres ingresaran a un establecimiento ubicado en la colonia Lomas de la Paz, en el municipio de Apodaca.

El hecho ocurrió al filo de las 20:00 horas en un negocio situado sobre la calle Lomas de Bolivia, donde el sistema de videovigilancia registró el momento en que los dos individuos entran al local.

En las imágenes se observa a los sujetos acercarse al área de la caja, donde uno de ellos presuntamente amenaza al encargado mientras le exige el dinero de las ventas. Ante la situación, el trabajador entrega el efectivo que se encontraba en la caja registradora.

Una vez que obtienen el dinero, los hombres salen rápidamente del establecimiento y huyen del lugar, todo en cuestión de segundos.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables lograron apoderarse de aproximadamente 4 mil pesos en efectivo.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento del atraco, material que podría ser clave para identificar a quienes participaron en el robo.

En el hecho no se reportaron personas lesionadas, mientras que las autoridades ya cuentan con la información del caso para dar seguimiento a las investigaciones.