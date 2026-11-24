A través de este llamado, piden a la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe tomar conocimiento de los hechos y atender la situación

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Un asalto quedó captado por cámaras de seguridad de un negocio ubicado sobre la calle Alemania, en su cruce con la avenida Eloy Cavazos, en el municipio de Guadalupe.

Cámaras captan a dos hombres dentro del establecimiento

En las imágenes, que corresponden al establecimiento Carnes Finas Express, se observa a dos hombres con vestimenta oscura y cascos de motociclista que ingresan al local y se aproximan al área del mostrador.

Mientras uno de ellos permanece del otro lado del mostrador, el segundo se acerca a la zona de cajas y se agacha para revisar la parte inferior del mueble, mientras la empleada permanece en el lugar.

El video muestra los movimientos de ambos individuos dentro del negocio, por lo que el caso fue difundido mediante un reporte ciudadano en el que solicitan la intervención de las autoridades municipales.

Piden intervención de Seguridad Pública de Guadalupe

A través de este llamado, piden a la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe tomar conocimiento de los hechos y atender la situación, además de reforzar la vigilancia en el sector.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el monto de lo presuntamente robado ni sobre personas detenidas por estos hechos.