Captan agresión con pistola de postas a perro en Apodaca

Un acto de crueldad animal fue captado por una cámara de seguridad en Apodaca, donde una persona a bordo de un vehículo dispara una pistola de postas contra un perro.

Los hechos ocurrieron sobre la calle N15, en una vivienda marcada con el número 360, donde una persona, a bordo de un vehículo color rojo, detuvo su marcha y presuntamente accionó el arma en contra del animal.

El impacto alcanzó al perro en el rostro, por lo que fue trasladado de emergencia por los dueños a una clínica veterinaria para recibir atención médica.

Vecinos de la zona denunciaron el hecho y solicitaron la intervención de las autoridades de Protección Animal y Seguridad Pública de Apodaca para identificar al responsable.

Hasta el momento, no se ha informado si el agresor ha sido detenido o identificado, pero el video ha generando indignación entre los internautas.