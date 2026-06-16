Captan agresión a mujer en arroyo El Obispo en Santa Catarina

Por: David Cázares 15 Junio 2026, 07:02 Compartir

El momento en el que un hombre golpea constantemente a una mujer fue captado en el cauce del arroyo El Obispo, en Santa Catarina.

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El momento en el que un hombre golpea reiteradamente a una mujer fue captado en el cauce del arroyo El Obispo, en Santa Catarina.



Las imágenes fueron grabadas por un transeúnte que escuchó la agresión cuando caminaba por la zona.



El testigo confronta al violento hombre, quien ignora los señalamientos y continúa golpeando a la víctima.



En un momento se alcanza a ver como el agresor exige a la mujer que se retiren indicándole el camino.



Sin embargo, cuando la afectada toma la ruta contraria el hombre la sigue a unos pocos pasos de distancia.