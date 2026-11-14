Captan agresión a estudiante en secundaria de Santa Catarina

Los hechos ocurrieron durante el receso del turno vespertino en el patio de la secundaria número 90, ubicada en la colonia Los Vitrales

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A través de un video difundido en redes sociales, es como se dio a conocer una pelea en la secundaria número 90 ubicada en el municipio de Santa Catarina.

Luego de hacerse público madres de familia alertaron al resto de padres, identificando a la joven que fue agredida como Natalia de apenas 13 años.

Los hechos ocurrieron durante el receso del turno vespertino en el patio de la secundaria.

Luego de la agresión su madre pasaría por la menor al plantel en la colonia Los Vitrales, para posteriormente llevarla al médico pues presentaba un fuerte dolor de cabeza y nariz.



Según padres de familia esta situación es constante pues un grupo de jóvenes cuentan con un supuesto grupo de WhatsApp donde pasan el material de las peleas, así como otras agresiones.



“Desde que entró esta niña ha tenido problemas, y ahorita que publiqué el video se contactaron varias mamás conmigo, diciéndome que hace como dos semanas había peleado esa misma niña con otra niña que salgo de no terminarse que las amenaza que tienen un grupo de WhatsApp, Hay un grupo de WhatsApp en esa secundaria que se llama las quemadas de la 90 y filtran videos y filtran fotos conversaciones”, comentó una madre de familia.



Resaltaron que la vigilancia en el plantel es baja, ya que varias situaciones de riesgo se han presentado, como peleas e incluso fue el pasado 12 de mayo cuando se reportó que un menor portaba un cuchillo, en el salón de clases, quien amenazaba a los estudiantes de demostrar su valentía.



Ante esto se solicita mayor atención por parte de los docentes, padres y autoridades municipales.