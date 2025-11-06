Captan accidente entre motociclista y camioneta en Mitras Norte

De acuerdo con los vecinos, en este cruce ocurren continuamente accidentes debido a la mala colocación de los señalamientos viales.

A través de los números de Info7 fue enviado un video captado por una cámara de videovigilancia que muestra el momento exacto en que una camioneta embiste a un motociclista repartidor de aplicación en calles de la colonia Mitras Norte, en Monterrey.

El accidente ocurrió durante la noche de ayer, en el cruce de la avenida Rodrigo Gómez y la calle Támesis. En las imágenes se aprecia cómo el motociclista circula por la avenida Rodrigo Gómez, mientras que la camioneta avanza sobre la calle Río Tamesí.

El impacto provoca que el repartidor salga proyectado varios metros, mientras su mochila queda tendida sobre el pavimento. La motocicleta terminó frente a la camioneta, cuyo conductor descendió de inmediato para auxiliar al joven. Otros automovilistas también se detuvieron para brindar apoyo.

La grabación termina en ese punto, sin que se aprecie la llegada de cuerpos de auxilio.

Vecinos de la zona aseguraron que este cruce es uno de los más peligrosos del sector, debido a la mala colocación de señalamientos viales, los cuales, según denuncian, quedan ocultos por las columnas del Metro.

Afirman que ya se han registrado varios accidentes en el mismo punto, por lo que piden la intervención de las autoridades municipales para evitar más percances.