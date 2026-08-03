Captan a trabajadores arrojando basura a corriente de agua

Por: Esmeralda Valdez 02 Agosto 2026, 21:06 Compartir

Dos empleados de un car wash fueron grabados arrojando ramas y hojas a la corriente de agua sobre avenida Los Pinos, en Escobedo

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Un video difundido en redes sociales captó a dos trabajadores de un car wash arrojando residuos a la corriente de agua provocada por las lluvias sobre la avenida Los Pinos, en el municipio de Escobedo. Las imágenes muestran cómo los empleados aprovechan el paso del agua para lanzar lo que aparentemente son ramas y hojas, permitiendo que la corriente las arrastre. Instantes después, ambos regresan para reunir otro montón de desechos y repetir la misma acción. El hecho rápidamente se viralizó en distintas plataformas digitales, donde usuarios señalaron que este tipo de prácticas contribuyen a la acumulación de basura en el sistema pluvial y favorecen las inundaciones que con frecuencia se registran en la zona durante las lluvias. La grabación generó una ola de comentarios de indignación entre internautas, quienes hicieron un llamado a evitar estas acciones y a fomentar una adecuada disposición de los residuos para prevenir el taponamiento de alcantarillas y los encharcamientos.