Captan a presuntos delincuentes robando en casa de Pesquería

Según el afectado, los delincuentes tumbaron el protector de una de las ventanas para poder ingresar a la vivienda y para salir forzaron una de las puertas

Un habitante de Pesquería fue víctima del delito de robo a casa-habitación por al menos cuatro hombres. Los presuntos delincuentes fueron captados por una cámara de seguridad cuando ingresaron a la vivienda y cuando salieron con varios artículos. Los hechos se registraron en la vivienda marcada con el número 148 en la calle Florestas de la colonia Valle Floresta. Según el afectado, los delincuentes tumbaron el protector de una de las ventanas para poder ingresar a la vivienda y para salir forzaron una de las puertas. El dueño denunció que los presuntos delincuentes saquearon su casa llevándose herramienta mecánica, una pantalla, ropa de sus hijos y otros artículos. La víctima denunció los hechos a las autoridades, pero hasta el momento no hay personas detenidas.