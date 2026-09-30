Captan a presunto ladrón dentro de una casa en Guadalupe

Las imágenes de la cámara captaron el momento en que el individuo ingresó al domicilio y posteriormente salió del lugar con una bicicleta

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Vecinos de la colonia Infonavit San Sebastián en Guadalupe solicitaron mayor vigilancia por parte de las autoridades, luego de que se registraran varios robos en viviendas del sector.

Uno de los afectados, habitante de la calle Londres, denunció que en menos de un mes ha sido víctima de tres robos, los cuales, de acuerdo con su testimonio, habrían sido cometidos por la misma persona.

Cámara capta al presunto responsable

El vecino explicó que en los dos primeros hechos el presunto ladrón ingresó al domicilio y desconectó la cámara de seguridad, evitando que quedara registrado el momento del robo. Sin embargo, durante el último incidente, el sospechoso aparentemente olvidó desactivar el dispositivo.

Las imágenes de la cámara captaron el momento en que el individuo ingresó al domicilio y posteriormente salió del lugar con una bicicleta.

Los afectados señalaron que anteriormente ya habían sufrido el robo de otra bicicleta, además de diversas herramientas, por lo que temen que estos hechos continúen afectando a los habitantes de la colonia.

Vecinos solicitan reforzar la vigilancia

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar los recorridos de vigilancia en Infonavit San Sebastián y atender los reportes de robos que se han registrado en la zona.

Con información de Marisol Gómez....