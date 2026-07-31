Captan a presuntas farderas robando en supermercado de Monterrey

Personal de seguridad detectó por las cámaras a dos mujeres que presuntamente ocultaban diversos productos entre su ropa dentro del supermercado.

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Dos mujeres fueron detenidas por elementos de la Policía de Monterrey luego de presuntamente intentar sustraer mercancía de un supermercado ubicado en la colonia Contry, donde fueron descubiertas gracias al sistema de videovigilancia del establecimiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:35 horas del miércoles en una tienda Soriana ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en su cruce con Alfonso Reyes.

De acuerdo con la información, el personal de seguridad detectó mediante las cámaras que dos clientas ocultaban diversos productos entre su ropa mientras recorrían los pasillos del supermercado. Se trataba de 11 paquetes de carne y 12 botellas de shampoo.

Una vez que las mujeres intentaron abandonar el negocio sin pasar por las cajas de cobro, el vigilante las interceptó y, al mismo tiempo, solicitó apoyo a una patrulla de la Policía de Monterrey que arribaba al estacionamiento como parte de un recorrido de vigilancia.

Los oficiales lograron detener a María N. y Esmeralda N., ambas de 36 años de edad, quienes fueron señaladas por el presunto robo bajo la modalidad conocida como “farderas”, término utilizado para describir a personas que esconden mercancía entre su ropa para sacarla de los comercios sin pagar.

Tras su aseguramiento, las dos mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.