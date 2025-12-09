Captan a pandillas de jóvenes peleando en col Fomerrey 23 

Un video exhibe agresiones entre varios jóvenes que se desplazaron por distintas calles en motocicletas, generando temor entre vecinos que piden más vigilancia.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un motociclista logró captar en video una pelea entre presuntas pandillas sobre la avenida Camino Real, en la colonia Fomerrey 23, al norte de Monterrey. En las imágenes se observa a tres jóvenes golpeándose en el camellón central, mientras un numeroso grupo de acompañantes espera a bordo de motocicletas y cuatrimotos.

¿Qué muestra el video grabado en Fomerrey 23?

En un momento, uno de los jóvenes consigue zafarse y huye del lugar, pero es perseguido por varios motociclistas a lo largo de la avenida. El video muestra cómo los involucrados recorren diversas calles para continuar la confrontación en distintos cruces, mientras automovilistas y peatones pasan a un costado, visiblemente preocupados por la situación.

¿Hubo presencia de autoridades durante la riña?

Tras varios minutos, la riña finalmente se dispersa. La grabación concluye con uno de los participantes a bordo de un vehículo todo terreno, explicando que utilizó un pedazo de tabla para golpear a otro de los involucrados. Hasta el momento no se ha reportado la presencia de autoridades en el sitio.

Habitantes del sector solicitaron mayor vigilancia, pues aseguran que no es la primera vez que se registran enfrentamientos entre estos grupos conflictivos.