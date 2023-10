Captan a oso descansando arriba de camioneta en Monterrey

En días pasados dimos a conocer que vecinos de la colonia Satélite al sur del municipio de Monterrey 'adoptaron' un oso que deambula entre sus calles en busca de comida y agua.

Incluso fue bautizado con el nombre de 'Charmín'.

Hace dos días, al momento de publicar esta nota, el usuario de TikTok: Adrián de León compartió el video de un oso arriba de la caja de una camioneta pick-up en la colonia Satélite.

El video fue captado por la noche y no se ve al animal con claridad, solo se ve el brillo de sus ojos, por lo que no se puede confirmar si se trata de 'Charmín' u otro ejemplar.

De acuerdo con la descripción del usuario de TikTok, vive en una zona de montaña de Monterrey y no solo cuenta con este video, sino con muchos más de avistamientos de osos.

Otro de los videos que llamó la atención, es el de un oso que camina lentamente, mientras un valiente perro le ladra para ahuyentarlo mientras toma su distancia.

Nuevo León es tierra de osos negros y es por eso que Protección Civil de Nuevo León emite las siguientes recomendaciones.

No pongas en riesgo tu vida ni la de los osos negros que habitan en Nuevo León. Nuestro estado es tierra de osos y hay que aprender a coexistir con ellos, por lo tanto, atiende las recomendaciones que te damos.

Recomendaciones

Conserva la distancia

Manten la calma

No lo alimentes

Respeta al ejemplar, no le arrojes piedras ni objetos

No intentes fotografiarlo

No tomes selfies

No le dejes basura al alcance, manten el lugar limpio

Sanciones

El oso negro es una especie protegida, por lo cual el ocasionarle un daño implica acciones legales.





