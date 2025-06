 Captan a oficial de tránsito recibiendo 'mordida' de motociclista

Presuntamente un elemento de tránsito del área metropolitana de Monterrey fue captado in fraganti cuando recibe una 'mordida' por parte de un motociclista.

El video compartido en Tiktok por el usuario Juan Cruz muestra a un motociclista afuera de un domicilio después de que presuntamente un oficial de tránsito le marcó el alto.

En las imágenes el motociclista saca de su cartera lo que aparentemente son 200 pesos ante la vista del oficial, después guarda la cartera y continúa dialogando con la autoridad.

Posteriormente, el motociclista que resguardó el o los billetes en su mano derecha procede a saludar al oficial, quien presuntamente toma el dinero disimuladamente.

El elemento de Tránsito al parecer le hace algunas recomendaciones al motociclista para que extreme precauciones al conducir.

Hasta el momento se desconoce el punto exacto en donde ocurrieron los hechos ya que el usuario en el texto señala que sería un uniformado de Pesquería, aunque coloca como ubicación al municipio de Apodaca.

Dar dinero a agentes de tránsito en Nuevo León es ilegal y conlleva sanciones. Esto se considera coheto o corrupción, y puede tener consecuencias legales graves. Las sanciones pueden incluir multas y, en casos más severos, prisión.

Es importante recordar que los agentes de tránsito están para garantizar el cumplimiento de las leyes y no deben ser sobornados para obtener beneficios ilegales.

Consejos:

Si tienes una multa de tránsito y no estás de acuerdo con ella, consulta con un abogado para que te represente.

Si crees que un agente de tránsito te está solicitando dinero de forma ilegal, denuncia el caso a las autoridades.

No te dejes intimidar y no pagues dinero si no es necesario.

Comentarios