Captan a mujer tirando llantas en vía pública en Monterrey

Los habitantes del área señalaron que este tipo de acciones pueden generar focos de insalubridad, además de propiciar la proliferación de plagas y mosquitos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la colonia Residencial Raúl Rangel Frías, al norponiente de Monterrey, denunciaron a través de redes sociales a una mujer que fue captada en video mientras abandonaba llantas usadas en la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Humanismo Social, a la altura del número 3590, donde una cámara registró el momento en que una mujer, vestida con pantalón de mezclilla y playera negra, se acerca a la banqueta frente a una bodega para dejar dos llantas viejas.

En las imágenes se observa que, tras abandonar los neumáticos, la mujer regresa a su automóvil compacto color gris plata y se retira del lugar, dejando los desechos en la vía pública.

Ante esta situación, vecinos del sector hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia y evitar que este punto se convierta en un tiradero clandestino de llantas y basura.

Los habitantes del área señalaron que este tipo de acciones pueden generar focos de insalubridad, además de propiciar la proliferación de plagas y mosquitos.

Por ello, también exhortaron a la ciudadanía a fomentar la cultura cívica y depositar los residuos en los sitios correspondientes, con el fin de evitar problemas de contaminación y mantener limpio el sector.