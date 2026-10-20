Captan a mujer robando dinero de una boutique en Monterrey

Una mujer simuló ver ropa para apoderarse del dinero de la caja registradora en el cruce de las calles Colegio Civil y Juan Ignacio Ramón.

Las cámaras de seguridad de una boutique captaron el momento en que una mujer presuntamente robó dinero de la caja registradora de un negocio ubicado en el centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Colegio Civil, número 542 sur, y Juan Ignacio Ramón.

En las imágenes se observa a la mujer aparentemente revisando una blusa mientras, al mismo tiempo, cubre la caja registradora para presuntamente apoderarse del dinero que se encontraba en su interior.

A través de redes sociales, los comerciantes solicitaron apoyo para difundir el video y dar a conocer lo ocurrido.

Los afectados expresaron su tristeza e impotencia al señalar que detrás de su negocio hay años de esfuerzo, sacrificios y trabajo, por lo que lamentaron que en cuestión de minutos alguien pueda llevarse lo que tanto les ha costado conseguir.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el monto de lo robado ni sobre personas detenidas por estos hechos.