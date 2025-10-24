Captan a mujer intentando abrir autos en Plaza Cumbres, Monterrey

En redes sociales fue compartido un video para alertar a los vecinos que visitan la mencionada plaza al poniente de Monterrey

Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer intentó presuntamente abrir algunos vehículos en el estacionamiento de un centro comercial en Monterrey.

Los hechos se registraron el sábado 18 de octubre, alrededor de las 18:00 horas en Plaza Cumbres.

El video fue compartido en redes sociales con la intención de alertar a los vecinos que frecuentan la plaza comercial ubicada sobre la avenida Hacienda de Peñuelas en la colonia Cumbres Las Palmas Residencial.

En la imagen difundida en video se observa a una mujer de cabello claro que merodea entre los vehículos; en algunos casos se puede ver que tiene presuntamente la intención de abrirlos.

De acuerdo con el testimonio de una persona, en los vehículos no se encontraban objetos de valor visibles que hubieran llamado la atención de la mujer.

Hasta el momento no se tiene identificada a la mujer, pero alertaron a los vecinos a extremar precauciones al visitar esta plaza comercial.