Captan a ladrón robando en Guadalupe y lo detienen en minutos

Por: INFO 7

17 Octubre 2025, 19:28

Adrián "N", de 35 años, supuestamente atacó al menos tres veces en locales de una plaza comercial, ubicada en la colonia Pedregal de Linda Vista

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe, luego de que fue captado en video presuntamente robando en varios negocios ubicados en este municipio.

Adrián "N", de 35 años, supuestamente atacó al menos tres veces en locales de una plaza comercial, ubicada en la colonia Pedregal de Linda Vista, que denunciaron a este sujeto durante la semana.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 7.12.51 PM.jpeg

Tras esto, fue localizado en la calle Pachuca, cruz con Monterrey, en la colonia Josefa Zozaya, donde se encontraban oficiales realizando recorridos preventivos. Cuando se percató de las autoridades, el sujeto comenzó a correr, pero fue detenido.

Durante la revisión precautoria, a Adrián "N" se le confiscaron un arma de postas, dos cartuchos hábiles, cuatro cajas de cartuchos para una máquina de tatuar, 20 dosis de una sustancia similar a la droga tipo cristal, 10 dosis de hierba verde similar a la marihuana y un cuchillo.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 7.12.50 PM (1).jpeg

Con estas acciones, el municipio de Guadalupe refrenda su compromiso con el combate a los robos a negocio y muestra la eficacia de su estrategia de seguridad.

