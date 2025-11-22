Captan a hombre robando estéreo de camioneta en Monterrey

A través del sistema de monitoreo del C4, se observa al hombre en actitud sospechosa que intentaba abrir varios vehículos

Tras una persecución en el Centro de Monterrey, un hombre acusado de sustraer un estéreo del interior de una camioneta, fue detenido por elementos de la Policía del municipio.

El presunto ladrón fue identificado como Héctor Raúl A., de 42 años, fue interceptado por los oficiales alrededor de las 9 de la noche del día de ayer en el cruce de las calles Villagómez y Reforma.

De acuerdo con las autoridades, todo comenzó cuando las cámaras del C4 detectaron a un hombre en actitud sospechosa, merodeando e intentando abrir varios vehículos estacionados. Ante la alerta, Policía de amonterrey se movilizaron.

Al arribar sorprendieron a Héctor Raúl A., dentro de una camioneta en color rojo, de donde ya había retirado el autoestéreo. Al notar la presencia policial, según el reporte oficial, el hombre intentó huir pero mas adelante tropezó y cayó, golpeándose el rostro y presentando lesiones visibles.

Fue entonces que fue detenido y entre sus pertenencias se le encontraron un juego de llaves, unas pinzas y un desarmador, herramientas con las que presuntamente cometió el robo.

Al momento se investiga si el hombre estaría relacionados con otros robos similares en la zona. Por tanto fue puesto a disposición del Minesterio Público.