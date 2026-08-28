Captan a hombre que paga con billetes falsos en San Pedro

Comerciantes señalan que el mismo individuo habría acudido a varias tiendas de abarrotes de la zona utilizando presuntamente el mismo método

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Un hombre fue captado por cámaras de vigilancia cuando presuntamente pagaba sus compras con billetes falsos de 500 pesos, en distintos establecimientos de la colonia Los Sauces, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con las imágenes, el sujeto ingresó a una panadería y, con aparente tranquilidad, seleccionó varias piezas de pan para después dirigirse a pagar.

El hombre entregó un billete de 500 pesos y, tras realizar la compra, salió del establecimiento.

Comerciantes señalan que el mismo individuo habría acudido a varias tiendas de abarrotes de la zona utilizando presuntamente el mismo método.

El hombre fue identificado por su vestimenta: camisa negra, short azul con rosa, una cangurera negra y diversos tatuajes.

Las imágenes muestran también el billete de 500 pesos utilizado en una de las compras, por lo que comerciantes de la zona se mantienen atentos ante posibles casos similares.