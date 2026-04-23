Captan a hombre intentando abrir vehículos en Adolfo Prieto

En las imágenes difundidas se aprecia al individuo acercándose a los automóviles, revisa las manijas e intenta abrirlos, presuntamente con la intención de robar

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Un hombre fue captado por diversas cámaras de seguridad mientras presuntamente intentaba abrir varios vehículos estacionados en la colonia Adolfo Prieto, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con vecinos del sector, los hechos se registraron en distintos puntos de la colonia, aunque la mayoría de los intentos quedaron grabados sobre la calle David A. Cossío, donde el sujeto fue observado recorriendo la zona durante la noche.

En las imágenes difundidas se aprecia cómo el individuo se acerca a los automóviles, revisa las manijas e intenta abrirlos, presuntamente con la intención de cometer robos.

Para evitar ser identificado, el hombre vestía una sudadera con gorro, sin embargo, su rostro fue plenamente visible.

Habitantes del sector también señalaron que el sospechoso aparentemente cargaba con una herramienta, la cual presuntamente utilizaría para forzar los vehículos.

En redes sociales, algunos usuarios aseguraron que el hombre ya habría logrado abrir una camioneta en la zona.

Vecinos afirmaron que no sería la primera vez que el sujeto es captado por cámaras de circuito cerrado, por lo que manifestaron su preocupación ante la posible repetición de estos hechos.

Ante esta situación, los habitantes de la colonia Adolfo Prieto hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia y prevenir robos en el sector, mientras se mantiene el monitoreo de las cámaras y se revisan los reportes correspondientes.