Captan a hombre espiando a mujeres mientras dormían en Pesquería

Una cámara de seguridad instalada en el exterior captó el momento en que los gritos de las mujeres sorprendieron al presunto sospechoso,

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un momento de gran temor vivieron varias mujeres mientras dormían en su domicilio en el municipio de Pesquería, luego de descubrir que presuntamente un hombre las observaba desde el exterior de la vivienda.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en una casa ubicada en el número 241 de la calle Santa Engracia, en la colonia Ladrillera.

De acuerdo con el testimonio de una de las afectadas, se encontraban descansando cuando de pronto despertó y, al abrir los ojos, notó que un hombre desconocido las observaba a través de la ventana, lo que provocó que comenzara a gritar para alertar a las demás mujeres que estaban dentro del domicilio.

Una cámara de seguridad instalada en el exterior captó el momento en que los gritos de las mujeres sorprendieron al presunto sospechoso, quien salió corriendo del lugar tras ser descubierto.

Cámara capta la huida del presunto sospechoso

En las imágenes que posteriormente fueron compartidas, se observa cómo el individuo abandona rápidamente la zona tras escuchar los gritos provenientes del interior de la vivienda.

Según se aprecia en el video, el hombre se retira apresuradamente e incluso simula estar hablando por teléfono celular, aparentemente con la intención de pasar desapercibido.

La mujer afectada relató que recientemente se mudaron a la colonia y que, debido al calor que sentían, decidieron dormir con la ventana abierta para que entrara aire.

Sin embargo, nunca imaginaron que esa decisión terminaría provocándoles un gran susto.

El video fue difundido en redes sociales con el objetivo de alertar a los vecinos de la zona y solicitar apoyo de la comunidad para tratar de identificar al hombre que merodeaba el domicilio.

En Nuevo León ya se ha detenido a sospechosos por casos similares

Este tipo de situaciones no es aislado en el área metropolitana de Monterrey. En meses recientes se registró un caso similar en la colonia Española, en el municipio de Guadalupe, donde vecinos denunciaron la presencia de un hombre que presuntamente se asomaba a las ventanas de distintas viviendas.

Tras las denuncias ciudadanas y la difusión del caso, las autoridades lograron ubicar al sospechoso y posteriormente fue detenido. Incluso, un juez determinó vincularlo a proceso por el delito de acoso, de acuerdo con información publicada por medios locales.

Los detalles de ese caso pueden consultarse en las siguientes notas: Temen de presunto acosador que se asoma a viviendas en Guadalupe y Vinculan a proceso a presunto acosador en Guadalupe.

Ante este nuevo caso ocurrido en Pesquería, vecinos pidieron mayor vigilancia en la zona y recomendaron a la comunidad reforzar medidas de seguridad en sus viviendas, especialmente durante la noche.