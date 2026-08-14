Captan a hombre disparando a plena luz del día en Guadalupe

Un video captó a un hombre disparando en Valle Soleado, Guadalupe; tras un operativo por tierra y aire, fue detenido con un arma calibre 9 milímetros.

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Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en que un hombre dispara un arma de fuego a plena luz del día, en calles de la colonia Valle Soleado, en Guadalupe.

Las imágenes muestran al sujeto accionando el arma mientras se encuentra en la vía pública, hecho que generó la movilización de las autoridades.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles en la calle Valle de Morelia, donde un hombre identificado como Raymundo “N”, de 28 años, resultó lesionado por un impacto de bala en la pierna derecha.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, elementos de la Policía de Guadalupe desplegaron un operativo por tierra y aire para localizar al presunto agresor, quien habría huido del lugar tras el ataque.

Durante el despliegue fue detenido Ángel David 'N', de 32 años y originario de Tabasco, quien presuntamente se encontraba armado y habría enfrentado a los elementos policiacos durante la persecución.

Al momento de su captura, los policías le aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros.

Las autoridades investigan además su posible participación en una serie de ataques armados y homicidios, por lo que su detención podría estar relacionada con otros hechos violentos registrados en la zona.

Ángel David fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por el delito de homicidio en grado de tentativa.