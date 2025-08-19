Captan a dos hombres cuando roban tenis a un joven en Monterrey

La víctima refirió que dos hombres lo agredieron y amenazaron con dos cuchillos, para despojarlo de los tenis que llevaba puestos.

Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente minutos antes asaltaron a otro joven y lo despojaron de unos tenis en el centro de la ciudad.

A través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4 se detectó el momento en la que la víctima sufre la agresión en Reforma y Colegio Civil.

Los presunto fueron identificados como Luis Alfonso F., de 27 años y Gerardo Alexander R., de 17 años de edad, quienes fueron capturados momentos después en Cuauhtémoc y Treviño, a las 07:20 horas.

Elementos de la Policía de Monterrey, que realizaban labores de vigilancia, recibieron el reporte de la agresión y se acercaron al sitio, donde un hombre les hizo señas para que se aproximaran.

Con las características proporcionadas por parte de la victima de 27 años de edad y el seguimiento de las cámaras de seguridad , se logra ubicarlos y detenerlos en Cuauhtémoc y Treviño.

Tras realizarlas una revisión se les encuentran al interior de una caja los tenis que habían despojado a la víctima.

Además, se les localizó a cada uno dos armas blancas con las que amenazaron al joven, por lo que ambos son detenidos.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.