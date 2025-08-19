Captan a dos hombres cuando roban tenis a un joven en Monterrey

Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente minutos antes asaltaron a otro joven y lo despojaron de unos tenis en el centro de la ciudad.
A través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4 se detectó el momento en la que la víctima sufre la agresión en Reforma y Colegio Civil.
Los presunto fueron identificados como Luis Alfonso F., de 27 años y Gerardo Alexander R., de 17 años de edad, quienes fueron capturados momentos después en Cuauhtémoc y Treviño, a las 07:20 horas.
Elementos de la Policía de Monterrey, que realizaban labores de vigilancia, recibieron el reporte de la agresión y se acercaron al sitio, donde un hombre les hizo señas para que se aproximaran.
El joven refirió que minutos antes dos hombres lo agredieron y amenazaron con dos cuchillos, para despojarlo de los tenis que llevaba puestos.
Con las características proporcionadas por parte de la victima de 27 años de edad y el seguimiento de las cámaras de seguridad , se logra ubicarlos y detenerlos en Cuauhtémoc y Treviño.
Tras realizarlas una revisión se les encuentran al interior de una caja los tenis que habían despojado a la víctima.
Además, se les localizó a cada uno dos armas blancas con las que amenazaron al joven, por lo que ambos son detenidos.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.