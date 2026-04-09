Captan a dos cometiendo una serie de robos en Paseo de las Mitras

En las imágenes difundidas se observa que ambos sujetos utilizan gorra y cubrebocas en todo momento, aparentemente con la intención de evitar ser identificados

Dos sujetos fueron captados por cámaras de seguridad mientras cometían al menos tres robos distintos en la colonia Paseo de las Mitras, al norte del municipio de Monterrey, hechos que han generado preocupación y molestia entre los vecinos del sector.

De acuerdo con los reportes, los presuntos delincuentes estarían relacionados con dos robos a casa habitación y el robo de un vehículo que se encontraba estacionado.

El caso más reciente ocurrió en la calle Triviatta, donde nuevamente quedaron grabados por cámaras de videovigilancia.

En las imágenes difundidas se observa que ambos sujetos utilizan gorra y cubrebocas en todo momento, aparentemente con la intención de evitar ser identificados.

En algunos de los videos también se aprecia cómo comienzan a forzar candados, cadenas y hasta las puertas de un automóvil para poder cometer los delitos.

Vecinos de la colonia señalaron que estos no serían los únicos robos, sino que se trata de una situación constante que desde hace meses afecta esta zona del norte de Monterrey, sin que hasta ahora se tenga conocimiento de personas detenidas.

Habitantes del sector manifestaron estar cansados e inseguros, pues aseguran que los ladrones continúan “haciendo de las suyas” sin enfrentar consecuencias, pese a que los hechos han quedado evidenciados en video.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado el monto de lo robado; sin embargo, vecinos consideran que el botín obtenido por los delincuentes podría ser considerable.

Se espera que los videos ayuden a identificar a los responsables.