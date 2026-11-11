Captan a ciclista llevándose una maceta de casa en Apodaca

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes, alrededor de las 5:04 horas, en el cruce de las calles Del Pomelo y Lilas, en el sector Fresnos 1

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Un hombre que se desplazaba en bicicleta fue captado por cámaras de seguridad cuando presuntamente se llevó una maceta del exterior de una vivienda, en el sector Fresnos 1, en el municipio de Apodaca.

Los hechos quedaron registrados durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, alrededor de las 5:04 de la mañana, en el cruce de las calles Del Pomelo y Lilas, de acuerdo con los datos compartidos junto con el video.

En las imágenes se observa al ciclista avanzar por la calle mientras transportaba algunos objetos. Al llegar frente a un vehículo estacionado, detiene su marcha y deja caer la bicicleta sobre el pavimento.

Posteriormente, el hombre camina hacia el área de la banqueta y se acerca a las plantas que se encuentran en el exterior de una propiedad. Segundos después, regresa cargando una maceta de color rojizo con una planta, la coloca junto a sus pertenencias y acomoda nuevamente su bicicleta.

Una vez que termina de asegurar los objetos, el sujeto vuelve a subir a la bicicleta y se retira del lugar, llevándose consigo la maceta, mientras toda la secuencia queda registrada por la cámara de vigilancia.

El video fue compartido por vecinos para evidenciar lo ocurrido y alertar a los habitantes del sector sobre este tipo de situaciones.