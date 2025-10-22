Captan a aficionados de rayados robando en tienda de conveniencia

El video fue compartido en redes sociales para dar con la identificación de las personas que se llevaron sin pagar la mercancía y ser denunciados

Las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia ubicada en San Nicolás captaron el robo de cervezas por parte de aficionados de Rayados.

Los hechos se registraron este sábado en una tienda ubicada en la avenida Calzada Unión en San Nicolás tras finalizar el encuentro entre Rayados vs. Pumas en 'El Gigante de Acero'.

En las imágenes se puede ver el momento cuando entra un grupo bastante grande de aficionados a la tienda de conveniencias y se dirigen principalmente a los refrigeradores para agarrar cerveza. Algunos hombres se formaron para pagar sus artículos, pero otros aprovecharon la distracción de la empleada, misma que estaba cobrando para salir con cerveza sin pagar. Otros fueron vistos llevándose dulces.

Al darse cuenta de los hechos, la cajera se salió detrás del primer hombre que salió con un paquete de cervezas, pero esto fue aprovechado por otros 'amantes de lo ajeno' para salir corriendo con la mercancía.

El video fue compartido en redes sociales para dar con la identificación de las personas que se llevaron sin pagar la mercancía y ser denunciados ante las autoridades.