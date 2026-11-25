La entidad recibió $4,431 millones de dólares de enero a septiembre, un crecimiento de 70% frente al mismo periodo de 2016, según cifras de Economía federal

Nuevo León vive uno de sus mejores momentos como destino de Inversión Extranjera Directa (IED) y prueba de ello es que captó uno de cada $10 dólares que llegaron a México por este concepto de enero a septiembre, según datos de la Secretaría de Economía (SE) federal.

El buen desempeño también se refleja en la última década, en donde la captación de IED para un periodo similar logró un repunte de 70% al pasar de $2,608 millones de dólares en 2016 a $4,431 millones de dólares en 2026, de acuerdo con datos analizados por Info 7.

Esta última cifra, según el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) de la SE, representó el 10.3% del total en el país y que sumó más de $43,000 millones de dólares.

Además, en la entidad, el año pasado fueron captados $4,150 millones de dólares, por lo que este año hay un aumento de 6.8%, y esta cantidad es superior al avance que incluso hubo a nivel nacional de 5.3 por ciento.

Con este resultado, en los primeros nueve meses del año, la entidad se ubicó únicamente por debajo de la Ciudad de México, que recibió $19,602 millones de dólares, equivalente a 45.5% del flujo nacional, mientras que Jalisco ocupó el tercer puesto, con $2,707 millones de dólares, seguido de Baja California, con $2,362 millones y Puebla con $1,753 millones.

Sobre este desempeño, la Secretaría de Economía estatal afirmó que esto “no es una casualidad” sino que es producto de la estrategia de crear condiciones para que los inversionistas se sientan seguros y productivos en Nuevo León.

“La entidad continúa consolidándose como un destino atractivo para las empresas internacionales, pues uno de cada $10 dólares de inversión extranjera directa captados en México llega al estado”, destacó Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León.

México alcanza récord

México captó $43,090 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) entre enero y septiembre de 2026, lo que representó un incremento de 5.3% respecto al monto publicado para el mismo periodo de 2025, cuando se registraron $40,906 millones de dólares.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, se trata del mayor monto de inversión extranjera para un periodo similar desde que se tiene registro.

La dependencia señaló que estos resultados reflejan los fundamentos macroeconómicos e institucionales del país, así como el impulso del Plan México.

En cuanto a los sectores económicos, la industria manufacturera encabezó la captación de recursos extranjeros, al sumar $19,231 millones de dólares, es decir, 44.6% del total, además de registrar un crecimiento de 26.6% respecto al mismo periodo del año pasado; le siguieron los servicios financieros y de seguros, con $10,635 millones de dólares.