Capta cámara robo de bicicleta en vivienda de Apodaca

La cámara capta a un hombre que viste camisa manga larga con vivos en negro, pantalón de mezclilla azul y usa una mochila tipo escolar a la espalda.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Vecinos de la colonia El Rosario, viven en la incertidumbre, ante la ola de robos en ese sector de Apodaca.

El sujeto que ha cometido estos robos, opera entre las tres y cuatro de la madrugada.

Uno de estos robos fue captado por una cámara de seguridad instalada en el porche de una casa.

El circuito cerrado de seguridad tomó el momento en que el ladrón ingresa a la casa.

Sin el menor temor de ser descubierto, el delincuente se dirige hasta donde está una bicicleta.

La cámara capta a un hombre que viste camisa manga larga con vivos en negro, pantalón de mezclilla azul y usa una mochila tipo escolar a la espalda.

El delincuente de aproximadamente 25 años de edad, sujeta la bicicleta que estaba a un costado de una moto.

Segundos después se retira del lugar sin que hasta el momento haya sido detenido por la policía de Apodaca.

A través de un reporte hecho a la redacción de Info Siete, los vecinos reclaman falta de vigilancia por parte de las autoridades.