Capta cámara robo a vehículo en Infonavit La Huasteca

Por: Humberto Salazar 18 Noviembre 2025, 13:02

El presunto ladrón fue captado al momento de pasar junto al auto, que aparentemente se encontraba mal cerrado, tras lo cual sustrae objetos del interior

Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en que un hombre cometió un robo al interior de un vehículo estacionado en la colonia Infonavit La Huasteca. En las imágenes se observa a un sujeto vestido con un suéter gris, sombrero negro y cargando una mochila, mientras camina por una de las calles del sector. Al pasar junto a un automóvil que aparentemente se encontraba mal cerrado, el individuo se detiene, revisa la puerta y al confirmar que está abierta, sustrae diversos objetos del interior. Tras tomar las pertenencias, el hombre se retira caminando con calma, sin que ninguna persona del lugar advirtiera lo ocurrido en ese momento. Vecinos de la zona solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia.