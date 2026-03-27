Capacitarán comercios contra violencia a mujeres previo a Mundial

Durante la presentación del Protocolo EVA, el gobernador informó que buscará proteger la continuidad de los proyectos, incluso después de culminar su sexenio

Al advertir una cifra negra de violencia sexual contra las mujeres en establecimientos comerciales -principalmente en San Pedro y Monterrey- el Gobierno de Nuevo León implementará un programa de capacitación a empleados y acompañamiento a víctimas.

El denominado Protocolo EVA, incluirá asesoría legal y psicológica, así como transporte seguro para quien sufra algún delito en espacios de recreo.

La proyección es que, para el inicio del Mundial de futbol, ya se hayan asesorado en materia de apoyo y actuación a los trabajadores de centros nocturnos, restaurantes, bares, museos, casinos, estadios, centros comerciales y hoteles.

“Hicimos el esfuerzo de adelantar los tiempos y sacar el protocolo en varios idiomas, y lo más importante para mí: cristalizar que la Secretaría de la Mujer es una secretaría de acción”, dijo el gobernador Samuel García.

Durante la presentación, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, detalló que la estrategia está diseñada para que, cuando exista una víctima, se informe a la autoridad, se reduzcan los tiempos de reacción, se incentive la denuncia y que también se acompañe a la afectada.

Los establecimientos capacitados tendrán un sello distintivo visible para las clientas y que sepan que se trata de un espacio seguro.

La ayuda, agregó Rodríguez, podrá solicitarse incluso de manera discreta mediante códigos clave para no alertar al agresor.

Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que para formar el protocolo analizaron datos del 911 y encontrar una particular incidencia en Barrio Antiguo, en el Centro de Monterrey, y en Centrito Valle, así como en otros sectores de San Pedro Garza García.

“Pudimos advertir la gran vulnerabilidad que viven las mujeres, especialmente las jóvenes, en cuanto a violencia sexual, física, robo de pertenencias cuando asisten a un espacio de esparcimiento como antros, bares, restaurantes, casinos, y otros giros similares, ante la ausencia de protocolos en dichos establecimientos. “En la mayoría de los casos el consumo de alcohol, aunado al desconocimiento de cómo actuar, propiciaba la impunidad de los hechos que se sufren en esos lugares”, dijo.

Busca Samuel García “candadear” proyectos para mujeres

Durante la presentación del Protocolo EVA, el gobernador Samuel García informó que buscará proteger la continuidad de los proyectos a favor de las mujeres para que continúen después de que finalice su sexenio.

“Vamos a enfocar la energía este año y medio que queda en que esto que hicimos perdure y sea legado”, dijo, “no se vale que en año y medio otro gobierno venga y diga ‘siempre no’ a los avances que hemos logrado”.

En ese sentido, adelantó que mediante reformas de ley impulsará la permanencia de las estrategias dibujadas en su administración.