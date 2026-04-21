Capacitan UNICEF y Monterrey a policías contra violencia infantil

El municipio capacitó a policías y emergencias con UNICEF para detectar violencia contra menores y fortalecer atención previa al Mundial 2026

El municipio de Monterrey, a través del DIF de Monterrey y en alianza estratégica con UNICEF México, inició este lunes una capacitación especializada para los cuerpos de seguridad y atención de emergencias.

Con este programa, la administración regia informó que se consolida como el primer municipio en el estado en brindar entrenamiento operativo enfocado exclusivamente en la detección y atención de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA).

El entrenamiento está dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de las líneas de emergencia. La iniciativa no solo busca mejorar la respuesta inmediata, sino también robustecer la seguridad de la ciudad previo a la afluencia turística que traerá el Mundial de Futbol 2026.

“Esta es una parte de lo que estamos haciendo para fortalecer y brindar una respuesta efectiva en caso de tener una llamada de emergencia y también a los policías porque sabemos que somos el primer contacto y estar preparados es una manera de prevenir”, afirmó Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey.

“Se está fortaleciendo muchísimo a la policía de Monterrey con esta capacitación y vamos a poder estar listos para poder atender todas las situaciones del mundial”, agregó.

El arranque del evento contó con la presencia de Ignacio López Vergara, jefe de la Oficina de UNICEF México, quien, junto a las autoridades locales, destacó la importancia de la coordinación institucional. Cabe recordar que Monterrey ha mantenido una postura proactiva en el tema, siendo también pionero en la firma de convenios con el sector hotelero para prevenir la trata infantil.

Al evento asistieron Ivonne Álvarez, Directora General del DIF Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Brisilot Sandoval, Director de la Academia de Policía.