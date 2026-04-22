Capacitan internacionalmente a elementos de AEI rumbo al Mundial

Con estas acciones, la Fiscalía de Nuevo León refrenda su compromiso de profesionalizar a su personal y consolidar capacidades operativas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León participaron en el curso internacional “Seguridad de Personal e Instalaciones” en San Salvador, impartido por instructores del Servicio de Seguridad Diplomática de EUA en coordinación con la Academia Internacional de Aplicación de la Ley ILEA.

Esta capacitación es clave para la planeación de operativos de gran escala, con la mira puesta en la Copa Mundial 2026.

“Esta capacitación, enfocada en la planeación y ejecución de operativos en eventos de gran escala como la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitió fortalecer conocimientos en logística, inteligencia de protección, manejo de riesgos y estrategias de seguridad para la protección de dignatarios y multitudes”, informó la agencia.

El programa de capacitación tiene como fin garantizar la actualización constante de los elementos de la corporación.